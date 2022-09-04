Актер Баринов о поражении «Локомотива»: «Мне жалко футболистов! Удручающее впечатление!»

Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал поражение железнодорожников от «Ахмата» (1:2) в матче 8-го тура РПЛ.

«Пока команда ничего не показывает. Та же безвольная игра, отсутсвие физики, второй тайм опять проигран. «Ахмат» играет в меньшинстве, выигрывает и прессингует. Футбол не интересует руководство «Локомотива», у него, как мне кажется, другие интересы. Мне жалко футболистов! Дело не в деталях и мелочах, а в направлении, неверно выбранном руководством. Сегодня старался один Магкеев. Пока никак не могу понять, во что играет команда. Удручающее впечатление!» — сказал Баринов «СЭ».

Грозненцы играли в меньшинстве большую часть матча: на 28-й минуте красную карточку получил форвард команды Мохамед Конате, который ранее открыл счет.

В следующем туре «Локо» 11 сентября на выезде сыграет против «Факела», «Ахмат» в этот же день примет на своем поле «Нижний Новгород».