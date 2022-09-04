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4 сентября, 19:57

Актер Баринов о поражении «Локомотива»: «Мне жалко футболистов! Удручающее впечатление!»

Актер Баринов назвал удручающим поражение «Локомотива» от «Ахмата»
Дмитрий Барулев

Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал поражение железнодорожников от «Ахмата» (1:2) в матче 8-го тура РПЛ.

«Пока команда ничего не показывает. Та же безвольная игра, отсутсвие физики, второй тайм опять проигран. «Ахмат» играет в меньшинстве, выигрывает и прессингует. Футбол не интересует руководство «Локомотива», у него, как мне кажется, другие интересы. Мне жалко футболистов! Дело не в деталях и мелочах, а в направлении, неверно выбранном руководством. Сегодня старался один Магкеев. Пока никак не могу понять, во что играет команда. Удручающее впечатление!» — сказал Баринов «СЭ».

Грозненцы играли в меньшинстве большую часть матча: на 28-й минуте красную карточку получил форвард команды Мохамед Конате, который ранее открыл счет.

В следующем туре «Локо» 11 сентября на выезде сыграет против «Факела», «Ахмат» в этот же день примет на своем поле «Нижний Новгород».

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
04 сент, 17:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:2
Ахмат

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Баринов
3
2
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