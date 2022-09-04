Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

4 сентября, 19:57

Абаскаль — о матче с «Зенитом»: «Конечно, мы хотим играть первым номером и навязывать свой футбол»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о тактике на матч 8-го тура РПЛ против «Зенита».

«Конечно, мы хотим играть первым номером и навязывать свой футбол. Но есть и соперник, который пытается этому противодействовать. Сегодня у нас очень сложный соперник — команда, которая четыре года подряд становится чемпионом в России. У них очень высококлассные футболисты и много качества, но тем не менее мы будем навязывать свою игру и постараемся играть в открытый футбол.

При работе с молодыми игроками это очень важная последовательность работы и отношения. Звезда может загореться один раз, вспыхнуть, а потом погаснуть. Мы же хотим, чтоб этот огонь горел как можно дольше, поэтому принимаем такие решения. Сегодня ему лучше находиться в своей команде. Когда будет правильный момент вернуть его в основной состав, мы это сделаем», — сказал тренер во флэш-интервью перед матчем.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Выскакивает парень — и дает очередь из автомата...» Вагаб Вагабов — самый брутальный боец Дагестана
«Это золотой фонд». Получат ли спортсмены и тренеры бронь во время частичной мобилизации?
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи в начале сентября
Медведев назвал приятным событием попадание «Зенита» в пятерку самых просматриваемых клубов в Тик-Ток в августе
Генич предположил, какие премиальные получили игроки «Зенита» за победу над «Спартаком»
Генич: «В игре с «Зенитом» Промес показал себя пустым местом»
«Торпедо» оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10 желтых карточек и удаление тренера в матче с «Ростовом»
ЭСК РФС признала четыре ошибки судей в матчах 8-го тура РПЛ
ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра Мешкова не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Семак: «Спартак» набрал хорошую форму. Тем интереснее будет сыграть»

Актер Баринов о поражении «Локомотива»: «Мне жалко футболистов! Удручающее впечатление!»