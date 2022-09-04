Абаскаль — о матче с «Зенитом»: «Конечно, мы хотим играть первым номером и навязывать свой футбол»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о тактике на матч 8-го тура РПЛ против «Зенита».

«Конечно, мы хотим играть первым номером и навязывать свой футбол. Но есть и соперник, который пытается этому противодействовать. Сегодня у нас очень сложный соперник — команда, которая четыре года подряд становится чемпионом в России. У них очень высококлассные футболисты и много качества, но тем не менее мы будем навязывать свою игру и постараемся играть в открытый футбол.

При работе с молодыми игроками это очень важная последовательность работы и отношения. Звезда может загореться один раз, вспыхнуть, а потом погаснуть. Мы же хотим, чтоб этот огонь горел как можно дольше, поэтому принимаем такие решения. Сегодня ему лучше находиться в своей команде. Когда будет правильный момент вернуть его в основной состав, мы это сделаем», — сказал тренер во флэш-интервью перед матчем.