Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:30

«Аль-Хиляль» связался с «Зенитом» по поводу трансфера Малкома

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии связывался с «Зенитом» на предмет возможного трансфера форварда Малкома, утверждает бразильская журналистка Раиса Симплисио.

По информации источника, «Зенит» потребовал у саудовского клуба 50 миллионов евро за 26-летнего нападающего. Теперь «Аль-Хиляль» оценивает запросы сине-бело-голубых и готовится принять решение о том, вступать ли в переговоры.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В прошедшем сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром РПЛ — он забил 23 мяча в 27 матчах за петербуржцев.

Контракт Малкома с командой рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Карасев — лучший судья сезона в России! Победу над Безбородовым принес фотофиниш
Научный подход, команда-семья и выборы «воина матча». Что нужно знать о новом клубе Кузяева
Турчак отреагировал на ситуацию с обращением генерала Попова
Военкор показал кадры возможной передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
ОНК Москвы опровергла сообщения о нахождении Суровикина в «Матросской Тишине»
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
«Зенит» объявил об аренде Одоевского в «Волгарь»
Спортивный директор Дзюба, новички с Балкан и уход Дзагоева. Каким «Рубин» возвращается в РПЛ
Сергей Семак: «У Клаудиньо есть шанс сыграть с ЦСКА»
«Спартак» получил деньги от «Вест Хэма» за аренду Крала
Добровинский считает, что Вендел может играть за дубль «Зенита» до 2027 года
Источник: «Зенит» и «Спартак» интересуются защитником «Црвены Звезды» Эраковичем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«РБ Спорт»: Леонченко стал аутсайдером в голосовании в правление РПЛ

Кафанов рассказал о преданности Бердыева к футболу