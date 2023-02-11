Алаев — о продаже международных прав на РПЛ: «Очередь к нам не стоит»

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС), глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о продаже международных прав на РПЛ.

— Мы в основном ориентируемся на наш рынок. Наверное, если через год будем тут проводить снова турнир, интерес местного комьюнити будет другим. Что до международных прав, вы сами все понимаете — очередь к нам не стоит.

Мы рассматриваем различные варианты того, как сделать так, чтобы те люди, которые находятся за границей и те, кто хочет смотреть РПЛ, имели такую возможность. Это может быть не только через реализацию прав какому-то вещателю, но и через создание платформы. В ближайшее время предложим на суд руководителям клубов несколько вариантов.

Сейчас нет большого количество желающих купить права на показ РПЛ. Через какое-то время, надеюсь, они появятся. Но можно ничего не делать и ждать, когда ситуация нормализуется, а можно искать другие варианты. Вот помимо того, что мы ищем варианты в Азии и Латинской Америке напрямую, мы также рассматриваем вариант создания полноценной платформы, которая позволит в любой точке мира максимально комфортно смотреть матчи РПЛ, — сказал Алаев.

Ранее Алаев также высказывался о нововведении с комментариями судей во время видеопросмотра.