Филимонов: «Если со здоровьем у Селихова все будет хорошо, то будет первым номером»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал продление контракта с голкипером Александром Селиховым.

«Это хорошо. Если Селихов будет часто травмироваться, то ему будет тяжело отвоевать место в основе. А если со здоровье у него все будет хорошо, то будет первым номером. Хотя Максименко прибавил, было приятно на него посмотреть. Прибавил в уверенности и в надежности. У «Спартака» вратарская линия очень достойная», — сказал Филимонов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

14 октября 28-летний голкипер продлил контракт со «Спартаком» до конца сезона-2024/25. Селихов выступает за московский клуб с января 2017 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей в РПЛ и пропустил 11 голов, три раза сыграв на ноль.