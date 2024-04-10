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Сегодня, 08:22

Александр Медведев: «Сначала «Зенит» вернется в Лигу чемпионов, а потом будем определять цели и задачи»

Алина Савинова
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал прогноз нейросети, согласно которому «Зенит» выиграет Лигу чемпионов в 2089 году.

«Искусственный интеллект еще недоразвит и постановка задачи неправомерная, травмирующая детскую психику. Сначала вернемся в Лигу чемпионов, а потом будем уже определять цели, задачи и способы их достижения и решения», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

На данный момент сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу чемпионата России с 44 очками. «Зенит» становился победителем РПЛ последние пять сезонов.

Все российские команды по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца зимы 2022 года.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Зенит
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