Александр Медведев поскользнулся и жестко упал на газон перед матчем со «Спартаком»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поскользнулся перед матчем со «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

Руководитель клуба выполнял традиционные удары перед игрой, пытаясь отправить три мяча в центральный круг. Но после одного удара жестко упал на газон, ударившись головой.

Игра пройдет на «Открытие Арене» в Москве. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени. Перед игрой «Спартак» с 9 очками занимает пятое место в РПЛ. «Зенит» с 7 баллами идет на седьмой строчке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит»