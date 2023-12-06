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Сегодня, 20:25

Мостовой: «Краснодару» повезло, что «Зенит» проиграл, и им нужно любой ценой побеждать ЦСКА»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру «Краснодара» в нынешнем сезоне.

«Краснодару» повезло, что «Зенит» проиграл в 17-м туре, матч против ЦСКА будет очень важным для команды Ивича. Нужно любой ценой побеждать ЦСКА, хотя без Кордобы это будет тяжело. Видно, что команда не знает, как играть без Кордобы, все-таки это лидер. Но, думаю, Ивич найдет способы и придумает что-то под ЦСКА», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится 10 декабря на стадионе «Арена Краснодар». Начало — в 19:45 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
ФК Краснодар
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