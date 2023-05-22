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Сегодня, 19:35

Мостовой: «Спартак» не может — судья поможет»

Мостовой высказался о матче «Спартак» — ЦСКА
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о матче «Спартак» — ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ (2:1).

«Спартак» не может — судья поможет. Обе команды шли к ничьей, но вмешался судья с его помощниками. Смотрю на фото Соболева, который показывает Роше неприличный жест. Удаление Роши в этом эпизоде — это ошибка. Боковой арбитр тоже должен был это увидеть. В эпизоде с первым пенальти судья хорошо разобрался, я с ним согласен. Второй пенальти — более спорный момент. На повторе видно, что игрок «Спартака» прыгает в ногу так, будто перед ним барьеры какие-то стоят. Промес вписал свою фамилию в историю команды? Конечно, вписал. Мы много раз об этом говорили. Многих футболистов называют легендами, когда они за все время выступления забили пять голов за один клуб. Конечно, Промес много лет играет в Москве, его можно поставить в один ряд с другими легендарными футболистами. Когда он не поехал на первый сбор, все начали кричать, что он не сможет показывать высокий уровень в дальнейшем. Получилась обратная ситуация. Мастерство, класс и уровень у него есть, этого не отнять, поэтому он и является лучшим в нашем чемпионате. Лишний раз он это подтвердил», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

После 28 тура чемпионата России «Спартак» находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 53 очка. ЦСКА с 54 очками идет на втором месте.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005132154_mostovoy_spartak_ne_mojet_-_sudya_pomojet
Александр Мостовой
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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