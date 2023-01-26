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Сегодня, 13:56

Александр Тарханов уверен, что Дзюба поможет «Нижнему Новгороду»

Виктория Кравченко
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Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал возможный переход Артема Дзюбы в «Нижний Новгород».

«Дзюба точно поможет команде. В свое время он перешел в «Арсенал» и дал результат. Дзюбе есть что доказывать. Думаю, свои лучшие качества он еще не растерял. У него есть мотивация доказать всем, что он по-прежнему в полном порядке. Плюс молодые футболисты «Нижнего» могут учиться у него, опыт и мастерство у него есть. Если еще и Глушаков перейдет, то вокруг них можно будет строить игру», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Сообщалось, что в ближайшее время футболист подпишет контратк с «Нижним Новгородом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-dzyube-est-chto-dokazy-vat-on-tochno-pomozhet-pari-nn/
Артем Дзюба
ФК Нижний Новгород
Александр Тарханов
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