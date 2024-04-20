Маклаков считает, что отсутствие Промеса сказывается на игре «Спартака»: «Приходится перестраиваться»

Актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков в разговоре с «СЭ» высказался об игре красно-белых в отсутствии нападающего Квинси Промеса.

«Сейчас на игре «Спартака» сказывается отсутствие Промеса, потому что по ходу сезона приходится перестраивать игру. Но это не значит, что Саша Соболев или Игнатов не могут хорошо сыграть. Все в их руках», — сказал Маклаков «СЭ».

Ранее 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах.