Алексей Сухой назначен главным арбитром матча «Локомотив» — «Зенит»

Российский футбольный союз (РФС) объявил имена судей, назначенных на матчи 17-го тура РПЛ.

Главным арбитром встречи «Локомотив» — «Зенит» станет Алексей Сухой, его ассистентами будут Максим Гаврилин и Дмитрий Мосякин. Резервный судья — Антон Фролов, ВАР — Андрей Фисенко, АВАР — Игорь Демешко.

Все назначения судей на матчи 17-го тура РПЛ:

2 декабря (суббота)

«Факел» — «Балтика»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Виктор Кулагин.

«Сочи» — «Крылья Советов»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Алексей Ермилов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Мартынов.

«Пари НН» — «Урал»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Роман Усачев, Екатерина Курочкина; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Александр Гвардис.

3 декабря (воскресенье)

ЦСКА — «Ростов»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Образко; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Мацюра.

«Краснодар» — «Оренбург»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Владислав Назаров; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Юрий Баскаков.

«Локомотив» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Дмитрий Мосякин; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.

«Ахмат» — «Спартак»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Алексей Резников.

4 декабря (понедельник)

«Динамо» — «Рубин»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Денис Березнов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Олег Соколов.