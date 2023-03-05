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Анатолий Бышовец: «Не вижу проблем в получении Fan ID, все эти трудности надуманные»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец отреагировал на победу московской команды в матче 18-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (1:0).

«Сегодняшняя игра «Динамо» оставила двоякое впечатление. В первом тайме «Крылья» играли с преимуществом. Как вчера, так и сегодня худшими на поле были судьи. Они отменили два гола самарцев. Замены, которые сделал Осинькин в перерыве, повлияли на качество игры. Была отдана инициатива — и динамовцы сумели все-таки забить. Тюкавин умеет найти нужное место на поле, оказаться там вовремя и исполнить момент», — приводит Metaratings.ru слова Бышовца.

Также он отметил, что низкая посещаемость матча не связана с введением Fan ID.

«Да, на стадионе было мало зрителей. Но нет проблемы в Fan ID. На матче я сидел с Колосковым и с руководством «Динамо» — у всех была карта болельщика. Не вижу проблем в получении Fan ID, все эти трудности надуманные. Думаю, что где-то болельщикам не удалось донести, что это необходимо в целях безопасности. Приходится только сожалеть, что энергетической поддержки со стороны фанатов в этот раз не было», — добавил специалист.

«Динамо» набрало 32 очка и поднялось на 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 20 очками расположились на 11-й строчке.

Источник: https://metaratings.ru/news/byshovec-ne-vizhu-problem-v-poluchenii-fan-id-vse-eti-trudnosti-nadumannye-233065/
Анатолий Бышовец
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ФК Динамо (Москва)
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