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Сегодня, 18:50

Мещеряков о победе «Локо» над «Зенитом»: «Сегодня надо праздновать, а завтра — уже забыть»

Мещеряков отреагировал победу «Локомотива» над «Зенитом»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал «СЭ» победу красно-зеленых над «Зенитом» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.

«Со всеми сильными командами, в том числе и с «Зенитом», победа может прийти только со 100-процентным настроем и отдачей на поле. Думаю, сегодня ребята это показали. Это очень важная победа с точки зрения психологии, и особенно учитывая, что это победа на поле соперника. Но с другой стороны, это всего лишь одна игра. Сегодня надо праздновать, а завтра о ней уже надо забыть», — сказал Мещеряков «СЭ».

«Зенит» с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 15 очками поднялся на шестую строчку.

ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Анатолий Мещеряков
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