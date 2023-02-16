Червиченко: «Промес быстро вольется в игру, когда «Спартак» возобновит сезон»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением по поводу отсутствия нападающего Квинси Промеса за зимних сборах команды.

«Не думаю, что отсутствие Промеса на сборах станет большой проблемой. Все-таки игра у команды уже поставлена, что показали летние и осенние матчи. Нет такого, что пришел новый тренер или сильно обновился состав, когда игрокам надо привыкать друг к другу. Поэтому Промес быстро вольется в игру, когда команда возобновит сезон», — цитирует Червиченко «Известия».

Промес пропустил два первых сбора «Спартака» в ОАЭ и не полетел с командой на третий зимний сбор в Турции. 11 января СМИ информировали, что 31-летний нападающий подозревается в передаче 250 тысяч евро Зигфриду Уортелу, обвиняемому в торговле наркотиками, в качестве компенсации за пропавшую партию кокаина.

Позднее в «Спартаке» сообщили, что нидерландец попросил у руководства клуба разрешить ему тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.