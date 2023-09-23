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РПЛ

Сегодня, 10:26

Андрей Федун уверен, что его брат Леонид в будущем посетит матчи «Спартака»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Футболисты «Спартака» празднуют забитый мяч.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун в разговоре с «СЭ» высказался о том, что его брат Леонид Федун покинул Россию. Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Инсайдер».

«Не хочу об этом говорить. Я вообще не понимаю этих сплетен и инсинуаций. Уверен, что он еще придет на матч «Спартака», — сказал Федун «СЭ».

Федун покинул пост президента «Спартака» летом 2022 года после 18 лет в руководстве клуба.

Сегодня, 23 сентября, красно-белые на своем поле примут «Динамо» в матче 9-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Андрей Федун
Леонид Федун
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