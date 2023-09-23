Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:22

Игнатьев считает, что у «Спартака» будет психологическое преимущество в матче против «Динамо»

Telegram Дзен

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».

«Матч «Спартак» — «Динамо» — непредсказуемая игра, где некое психологическое преимущество будет на стороне красно-белых. Потому что в последних играх они были сильнее, чем бело-голубые. «Динамо» же это учтет и постарается сделать все возможное, чтобы искупить вину перед своими болельщиками, которые всегда жаждут серьезного противостояния.

Если спартаковцы будут уповать на все то, что уже история, то, наверное, им будет сложно добиться преимущества. Вообще преимущества не будет ни у одной, ни у другой команды. Мне кажется, что игра будет напряженная и боевая, но не очень результативная. При этом, я думаю, что будет паритет", — приводит слова Игнатьева Betonmobile.ru.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 23 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.

На данный момент динамовцы занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков. Красно-белые с 13 очками расположились на 6-й строчке.

Источник: Betonmobile.ru
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
0
Читайте также
Экс-россияне выступают на Азиатских играх за сборные Казахстана, Узбекистана и Бахрейна
Олимпийская чемпионка по волейболу бразильянка Валевска погибла в 43 года
На Украине прошла волна массовых увольнений женщин-фармацевтов
Странная реакция Байдена на встрече с Зеленским изумила журналистов
Синоптик рассказала о сроках окончания бабьего лета в Москве
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Тихонов считает, что «Ахмат» увезет очки из Калининграда
Андрей Федун уверен, что его брат Леонид в будущем посетит матчи «Спартака»
Тихонов считает, что «Зенит» не потеряет очки в матче с «Локомотивом»
Тихонов считает, что «Спартак» обыграет «Динамо» с крупным счетом
«Спартак» — «Динамо»: во сколько и где смотреть матч РПЛ
«Спартак» — «Динамо»: кто победит в дерби? Онлайн-трансляция матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тихонов считает, что «Зенит» не потеряет очки в матче с «Локомотивом»

Андрей Федун уверен, что его брат Леонид в будущем посетит матчи «Спартака»