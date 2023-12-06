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Сегодня, 15:55

Андрей Федун призвал грамотнее составлять календарь РПЛ: «Лучше в это время года играть в Ростове или Чечне»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун в разговоре с «СЭ» высказался о системе «осень-весна» в РПЛ.

«На матч «Спартака» и «Крыльев Советов», естественно, я приду, как всякий болельщик. Дай бог, чтобы матч состоялся, потому что с погодой пока непонятно. Проведение чемпионата зимой? У нас северная страна. Бывает один год хорошо, другой — плохо. Это вопрос к чиновникам, не ко мне. Прошлый год был удобный, тут пойди угадай. Конечно, лучше бы график делали, чтобы в это время играли где-то в Ростове или там в Чечне. Как есть, так есть», — сказал Федун «СЭ».

18-й тур РПЛ начнется матчем «Локомотива» и «Урала» в пятницу, 8 декабря, а завершится встречей между «Балтикой и «Рубином» в воскресенье, 10 декабря.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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