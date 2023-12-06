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Сегодня, 15:50

Олег Иванов: «Не сказал бы, что Бериша — самый провоцирующий футболист в РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о поведении полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши, который прыгнул двумя ногами вперед в технической зоне «Спартака» (2:1) во время празднования гола в матче 17-го тура РПЛ.

«Как мне потом написали, в Туле Бериша мстил за меня — у нас была похожая ситуация. А жизнь — бумеранг. Но я не сказал бы, что Бериша — самый провоцирующий. В РПЛ много футболистов играют грязно, просто кто-то это делает более грамотно, чем Бериша. Если, например, взять Вернблума, то в ЦСКА он играл жестко, но никогда не бил исподтишка. Помню, после одного из матчей, в котором мы с Вернблумом схлестнулись, он сказал мне: «Я тебя уважаю за то, что исподтишка не бьешь», — приводит слова Иванова Sport24.

В сезоне?2021/22 Беришу обвинили в умышленном нарушении фейр-плей в матче с «Арсеналом». Хавбек организовал гол после того, как не дал мячу уйти в аут. При этом мяч был специально послан за пределами поля игроком «Арсенала», чтобы его одноклубнику оказали медпомощь.

Источник: Sport24
Бернард Бериша
Олег Иванов (футбол)
ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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