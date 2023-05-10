Антич заявил, что «Химки» могут перенять черты команд немецкого чемпионата

Полузащитник «Химок» Никола Антич рассказал «СЭ», какими европейскими чемпионатами вдохновляется.

— Какие лиги смотрите?

— Люблю итальянский футбол. Много смотрю. Также смотрю немецкий. Там открытый футбол, а в Италии тактический.

— Могут ли «Химки» что-то перенять у команд немецкого чемпионата, какие-то черты?

— Могут, конечно. Но у нас было мало времени, чтобы что-то поменять. Нужно два-три месяца проработать в команде, настроить ее, тактику.

— Пытаетесь на кого-то равняться в этих лигах?

— Да, конечно. Мы стремимся к самым лучшим. Я люблю Марсело, а также как раньше играл Дани Алвес. Люблю смотреть, как играет «Лацио». Они играют хорошо. Справа там черногорец Хюсай. Мне нравятся, как опорники доходят в этих зонах, забирают мячи, Сергей Милинкович-Савич и Луис Альберто, например. Туда вкладывают большие деньги.

«Химки» после 26 туров занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 17 очков.