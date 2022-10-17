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Сегодня, 11:23

Зиньковский рассказал о задаче на дерби от Абаскаля: «Сказал, чтобы я разорвал фланг»

Антон Иванов
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Антон Зиньковский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал «СЭ», какую задачу перед ним поставил главный тренер Гильермо Абаскаль перед выходом на замену в дерби с ЦСКА в рамках 13-го тура РПЛ (2:2).

— С каким заданием ты выходил на замену в дерби, что сказал тебе Абаскаль?

— Он сказал, чтобы я разорвал фланг. Задача была именно такая. Не знаю, получилось у меня или нет, но гол забил — это радует!

— Тебя устраивает роль джокера?

— Тяжелый вопрос. Наверное, каждого это не устраивало бы. Но у нас все хорошо идет. Я сыграл тайм, забил гол, поэтому все нормально.

— Что произошло в начале матча с Промесом?

— Да там у всех были нервы, было несколько стычек на поле.

«Спартак» после 13 туров чемпионата России занимает второе место с 26 очками. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками. У лидирующего «Зенита» 33 очка.

В 14-м туре ЦСКА сыграет на выезде против «Оренбурга» 23 октября, «Спартак» в этот же день примет на своем поле «Химки».

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