Зиньковский рассказал о задаче на дерби от Абаскаля: «Сказал, чтобы я разорвал фланг»

Сегодня, 11:23
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал «СЭ», какую задачу перед ним поставил главный тренер Гильермо Абаскаль перед выходом на замену в дерби с ЦСКА в рамках 13-го тура РПЛ (2:2).
— С каким заданием ты выходил на замену в дерби, что сказал тебе Абаскаль?
— Он сказал, чтобы я разорвал фланг. Задача была именно такая. Не знаю, получилось у меня или нет, но гол забил — это радует!
— Тебя устраивает роль джокера?
— Тяжелый вопрос. Наверное, каждого это не устраивало бы. Но у нас все хорошо идет. Я сыграл тайм, забил гол, поэтому все нормально.
— Что произошло в начале матча с Промесом?
— Да там у всех были нервы, было несколько стычек на поле.
«Спартак» после 13 туров чемпионата России занимает второе место с 26 очками. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками. У лидирующего «Зенита» 33 очка.
В 14-м туре ЦСКА сыграет на выезде против «Оренбурга» 23 октября, «Спартак» в этот же день примет на своем поле «Химки».