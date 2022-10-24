Кавазашвили о победе над «Химками»: «Для «Спартака» такие команды уже пройденный этап. Могли забивать и десять голов»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал победу красно-белых над «Химками» (5:0) в 14-м туре РПЛ.

«Удивляться нечему, «Спартак» сейчас очень здорово прогрессирует. Такие команды для красно-белых уже пройденный этап. Они могли и десять голов забить. «Химки» сейчас развалены, они в ужасном состоянии находятся, как психологически, так и физически, они убитые. Причину этого пусть ищут руководители данного клуба и города Химки. Почему вдруг прекрасная команда, которая была поставлена на очень хорошие рельсы, стала, мягко говоря, плохой командой? То, что они с Юраном сотворили, это непростительно, трижды приглашали в клуб и все время руководство клуба выражало недоверие. Им стоит задуматься, стоит ли им играть в РПЛ, если они имеют такое отношение к футболу и профессионалам», — сказал Кавазашвили «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками в 14 матчах. «Химки» идут на 15-й строчке (9 очков).