Арбитр Казарцев обслужит матч ЦСКА — «Спартак»

РФС на своем официальном сайте объявил арбитров на 21-й тур РПЛ.

Василий Казарцев обслужит игру ЦСКА и «Спартака». Артем Чистяков будет работать на встрече «Зенита» и «Рубина». Павел Кукуян рассудит матч «Краснодар» — «Балтика».

24 апреля (среда)

«Оренбург» — «Динамо»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Андрей Образко, Алексей Ермилов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Юрий Баскаков.

«Пари НН» — «Локомотив»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР— Кирилл Левников; инспектор — Александр Гвардис.

«Зенит» — «Рубин»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Дмитрий Семенов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Французов.

«Краснодар» — «Балтика»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Алексей Тюмин.

25 апреля (четверг)

«Урал» — «Ростов»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Арам Петросян; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Мацюра.

«Факел» — «Крылья Советов»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Хамид Талаев; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Николай Богач; инспектор — Анатолий Цветнов.

ЦСКА — «Спартак»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Игорь Князев; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Олег Соколов.

«Ахмат» — «Сочи»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Игорь Панин; инспектор — Алексей Резников.