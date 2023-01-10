Захарян надеется, что «Динамо» поборется за чемпионские медали в РПЛ

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян выразил надежду на то, что команда поборется за чемпионские медали по итогам сезона в РПЛ.

— Есть вера, что борьба за чемпионство продолжится, учитывая, что до «Зенита» 13 очков.

— Мы не думаем про борьбу за чемпионство. Хотим выигрывать каждый матч и подниматься выше в таблице. 13 очков — много, поэтому борьба за чемпионство не только от нас зависит. Смотря, как будет играть «Зенит» и команды, которые выше нас. Наша задача — побеждать из матча в матч.

— Какие ожидания от 2023 года?

— Надеюсь, в мире все станет спокойно, будем спокойно жить и наслаждаться футболом, жизнью, и вернемся в еврокубки. Надеюсь, все будет хорошо.

После 17 туров РПЛ «Динамо» идет на 4-м месте с 29 очками. Лидирует — «Зенит» с 42 очками.