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Захарян: «Я рос в стареньком районе. Не самый благоприятный. Надо побывать там, чтобы понять, что это такое»

Захарян рассказал о месте, в котором рос до перехода в академию «Динамо»
Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о месте, в котором рос до перехода в академию московской команды.

«Воспоминания самые положительные, поскольку все детство провел во дворе. С утра выходил туда и до вечера играл в футбол. Чтобы понять, что такое Безымянка, надо там побывать. Это старенький, немного опасный район вдали от центра Самары. Не самый благоприятный. Один раз вышел пьяный мужик и отпустил овчарку без намордника. Мама забежала в подъезд, начала кричать, а я залез на гаражи и там по ним бегал, а брат на велике от нее уезжал. Такие были моменты. Потом я провел семь лет в интернате академии «Динамо». С ребятами всегда было весело, все время что-то придумывали, играли и учились вместе. Эти семь лет очень быстро пролетели, но я всегда о них вспоминаю с теплотой», — приводит слова Захаряна пресс-служба «Динамо».

19-летний хавбек выступает за московскую команду с 2021 года. Его действующее соглашение с бело-голубыми рассчитано до лета 2025 года.

В этом сезоне Захарян провел за «Динамо» 22 матча, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://fcdm.ru/news/arsen-zaxarian-v-interviu-evgenii-medvedevoi-na-pole-vse-ravno-sderzivaiu-emocii-inace-mozno-legko-poimat-diskvalifikaciiu
Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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