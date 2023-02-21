Арсен Захарян заявил, что не рассматривает вариант с переходом в «Галатасарай»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян заявил, что не собирается переходить в «Галатасарай», несмотря на последние сообщения в СМИ.

Сегодня, 21 февраля, инсайдер Николо Скира заявил, что турецкий клуб близок к покупке 19-летнего россиянина за 13 миллионов евро и готов предложить ему контракт до конца июня 2027 года с зарплатой 1,9 миллиона евро в год.

«Я не рассматриваю вариант с продолжением карьеры в «Галатасарае» по личным причинам», — приводит «Чемпионат» слова Захаряна.

Ранее отец футболиста Норайр Захарян в комментарии «СЭ» опроверг слухи о переходе сына в турецкую команду.

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Захарян — воспитанник «Динамо», в сезоне-2022/23 он забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 22 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.