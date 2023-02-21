0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:58

Арсен Захарян заявил, что не рассматривает вариант с переходом в «Галатасарай»

Иван Торопцев
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян заявил, что не собирается переходить в «Галатасарай», несмотря на последние сообщения в СМИ.

Сегодня, 21 февраля, инсайдер Николо Скира заявил, что турецкий клуб близок к покупке 19-летнего россиянина за 13 миллионов евро и готов предложить ему контракт до конца июня 2027 года с зарплатой 1,9 миллиона евро в год.

«Я не рассматриваю вариант с продолжением карьеры в «Галатасарае» по личным причинам», — приводит «Чемпионат» слова Захаряна.

Ранее отец футболиста Норайр Захарян в комментарии «СЭ» опроверг слухи о переходе сына в турецкую команду.

Смотрите чемпионат Испании по футболу — только в Okko!

Захарян — воспитанник «Динамо», в сезоне-2022/23 он забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 22 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5005035-arsen-zaharyan-soobschil-chto-ne-rassmatrivaet-variant-perehoda-v-galatasaraj.html
Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Динамо (Москва)
6
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Обращение Путина сегодня, 21 февраля: онлайн и новости
Первый по перерасчету: россияне начнут оплачивать коммуналку по новым правилам
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
У Костомарова произошел инсульт
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Крылья Советов» объявили о переходе Зуева
Иванов заявил, что «Урал» не будет подписывать игроков в последние часы трансферного окна
Агент Захаряна заявил, что футболист не покинет «Динамо» как минимум до конца сезона
Силкин — о возможном переходе Захаряна в «Галатасарай»: «Обычно туда едут доигрывать и завершать карьеру»
Отец Захаряна опроверг информацию о переходе сына в «Галатасарай»: «На этом вопросе стоит точка»
Брат Захаряна опроверг информацию о переходе футболиста в «Галатасарай»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Воспитанник ЦСКА Арбузов скоро подпишет контракт с первой командой армейцев

Агент Захаряна заявил, что футболист не покинет «Динамо» как минимум до конца сезона