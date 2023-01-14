Аршавин: «Зенит» — искусственный продукт, а «Спартак» зачат на любви? Время покажет, как будет на самом деле»

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Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на высказывание супруги Леонида Федуна Заремы Салиховой о том, что питерский клуб — искусственно сделанный продукт.
«Зарема считает, что «Зенит» — искусственный продукт, а «Спартак» зачат на любви? Время покажет, как будет на самом деле. Она всегда ярко высказывается в принципе, но я не хочу комментировать ее каждое сообщение — мне это не нужно», - приводит «РБ Спорт» слова Аршавина.
Также он поделился мнением о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.
«Зенит» опять с легкостью станет чемпионом в этом сезоне? Ну, блин, посмотрим, как будет играть «Зенит» — если продолжит как в первой части сезона, тогда уверенно станут чемпионами. Если команда Семака будет давать осечки, «Спартак» может побороться за золотые медали», — добавил бывший игрок «Зенита».
Клуб из Санкт-Петербурга с 42 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» занимает второе место, набрав 36 очков.
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Основные источники исследования