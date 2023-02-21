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Сегодня, 20:11

Артем Ребров получил тренерскую лицензию УЕФА

Иван Шитик
Корреспондент
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Координатор «Спартака» Артем Ребров получил тренерскую лицензию «В» УЕФА.

«Как раз перед начальном «футбольной весны» закончил обучение на первую в моей постигровой карьере лицензию «В» — UEFA. Не думал, что получу такое удовольствие от процесса. Встретил многих людей, с которыми в разные годы своей карьеры делил футбольные будни и работал в связке игрок-тренер. Как раз один из них — Овчинников Сергей Иванович», — написал Ребров в Telegram-канале.

Голкипер играл за «Спартак» с 2011 года, проведя 113 матчей и пропустив 134 гола. Ребров стал чемпионом России в сезоне-2016/2017.

Артем Ребров
ФК Спартак (Москва)
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