Тимофеев — о целях «Ахмата» на следующий сезон: «Нет желания опускать планку, хотим выступить как минимум не хуже»

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результаты команды в прошлом сезоне.

— «Ахмат» провел один из своих лучших сезонов и еще год назад с такими результатами мог бы претендовать на еврокубки. Обидно, что у вас их не будет?

— А что расстраиваться? Ничего не изменишь, к сожалению. Мы все равно делаем свое дело — играем в футбол, радуем болельщиков. Будем стараться и дальше их не огорчать.

— В последнем интервью вы говорили, что цель «Ахмата» — борьба за пятерку. Прошел сезон — и вы там. Куда дальше?

— Конечно, нет желания опускать планку, хотим выступить как минимум не хуже, чем в прошлом сезоне. Но пока никто из руководства никаких целей перед нами не ставил. Мы спокойно готовимся к чемпионату.

«Ахмат» по итогам сезона РПЛ-2022/23 занял пятое место, набрав 50 очков.