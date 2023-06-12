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Сегодня, 09:22

Бабаев рассказал, когда ЦСКА получит серебряные медали РПЛ

Виталий Косик
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что футболисты московской команды получат медали за второе место РПЛ в рамках одного из товарищеских матчей во время летнего межсезонья.

«Мы планируем в межсезонье провести хороший, яркий матч. Не могу сейчас сказать, когда и с кем, но сделаем хорошую предматчевую программу и на этом матче наградим команду серебряными медалями. Скорее всего, это будет российский соперник», — приводит слова Бабаева РИА «Новости».

ЦСКА по итогам сезона-2022/23 РПЛ занял второе место с 58 очками в 30 матчах. Чемпионом России стал «Зенит», набравший 70 очков.

Вчера, 11 июня, армейцы одержали победу в матче суперфинала Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 6:5 — пенальти).

Источник: РИА Новости
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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