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Сегодня, 21:46

Балахнин не считает оправданием логистику в неудачном выступлении «Ростова» в текущем сезоне РПЛ

Алина Савинова
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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о результатах команды Валерия Карпина в первой половине текущего сезона.

«У «Краснодара» такая же логистика, но команда в лидерах. Это ему не мешает быть одной из лучших команд в текущем сезоне. Это не есть оправдание для «Ростова», что складываются сложности с логистикой. Я думаю, команда на это прямо не жаловалась, насчет этого они молодцы. Результат не может быть хорошим, если клуб находится большую часть своего участия в премьер-лиге за пределами топ-10. Они сами понимают, что «Ростов» выступает неудовлетворительно», — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. У «Ростова» 20 очков и десятая позиция.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005485533_balahnin_ne_schitaet_opravdaniem_logistiku_v_neudachnom_vyistuplenii_rostova_v_rpl
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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