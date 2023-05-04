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Сегодня, 14:11

Балахнин считает, что «Спартак» может взять очки у «Зенита»

Алина Савинова
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Футбольный эксперт Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 26-го тура «Зенит» — «Спартак».

«Все основное будет исходить от «Зенита». Он сегодня борется только сам с собой. Если настроится и будет максимально мобилизован, то «Спартаку» придется тяжело. Большая вероятность, что питерцы победят. Теоретически они решили задачу, но практически еще есть какие-то шансы у соперников. Вопрос в том, что для «Спартака» игра принципиальная. Он может сыграть дисциплинированно, собранно. Если все это будет, плюс самоотдача, то вполне возможно, что он наберет очки. А так, уровень «Зенита» сейчас на две головы выше», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Балахнина.

Матч между московской и петербургской командами пройдет 7 мая. Начало игры — в 18.00 по московскому времен.

После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005111407_balahnin_spartak_mojet_vzyat_ochki_u_zenita_a_cska_-_ostupitsya_s_orenburgom
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Сергей Балахнин
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