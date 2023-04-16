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Сегодня, 12:55

Бальде: «Французский чемпионат очень похож на российский»

Виктория Кравченко
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Форвард «Спартака» Кейта Бальде ответил на вопрос о том, нравится ли ему РПЛ, а также сравнил российский чемпионат с Лигой 1.

— Очень хорошо, высокая интенсивность, много талантливых игроков. Здесь нужно много работать, чтобы быть одним из лучших.

— Сравните Лигу 1, где вы играли до перехода в «Спартак», с РПЛ.

— Французский чемпионат очень похож на российский — много борьбы, но не такой сильный уклон на тактику, как в Серии А или Ла Лиге. «Спартак» уверенно был бы в топ-8 чемпионата Франции.

После 22-х туров РПЛ «Спартак» набрал 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Лидером является «Зенит» (54).

Кейта Бальде
ФК Спартак (Москва)
0
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