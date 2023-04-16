Бальде: «Французский чемпионат очень похож на российский»

Сегодня, 12:55
Форвард «Спартака» Кейта Бальде ответил на вопрос о том, нравится ли ему РПЛ, а также сравнил российский чемпионат с Лигой 1.
— Очень хорошо, высокая интенсивность, много талантливых игроков. Здесь нужно много работать, чтобы быть одним из лучших.
— Сравните Лигу 1, где вы играли до перехода в «Спартак», с РПЛ.
— Французский чемпионат очень похож на российский — много борьбы, но не такой сильный уклон на тактику, как в Серии А или Ла Лиге. «Спартак» уверенно был бы в топ-8 чемпионата Франции.
После 22-х туров РПЛ «Спартак» набрал 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Лидером является «Зенит» (54).