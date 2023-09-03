Баринов фразой «дерьмо случается» объяснил, почему «Локомотив» играет по-разному в первом и во втором тайме

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победу над «Балтикой» (3:2) в матче 7-го тура РПЛ. После первого тайма команда вела со счетом 3:0.

— Два разных тайма «Локомотива», почему так?

— Дерьмо случается. Бывает, что вторые таймы хорошо играем.

— Из-за чего?

— Не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Надо пересмотреть, разобраться.

— С какими мыслями едешь в сборную?

— С хорошими. Катар как соперник — супер.

— Удивил поступок Изидора?

— Мне это неинтересно, скажу честно. Пускай в клубе с ним разбираются. Разберутся. Что я могу сделать с Изидором. Разберутся с ним. Я бы так не сделал.

— Есть ощущение, что сейчас прорвет после двух побед подряд?

— Мы в этом сезоне не выигрывали дома, хотелось порадовать болельщиков. Поздравляю из с победой.