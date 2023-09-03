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РПЛ

Сегодня, 18:13

Баринов фразой «дерьмо случается» объяснил, почему «Локомотив» играет по-разному в первом и во втором тайме

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победу над «Балтикой» (3:2) в матче 7-го тура РПЛ. После первого тайма команда вела со счетом 3:0.

— Два разных тайма «Локомотива», почему так?

— Дерьмо случается. Бывает, что вторые таймы хорошо играем.

— Из-за чего?

— Не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Надо пересмотреть, разобраться.

— С какими мыслями едешь в сборную?

— С хорошими. Катар как соперник — супер.

— Удивил поступок Изидора?

— Мне это неинтересно, скажу честно. Пускай в клубе с ним разбираются. Разберутся. Что я могу сделать с Изидором. Разберутся с ним. Я бы так не сделал.

— Есть ощущение, что сейчас прорвет после двух побед подряд?

— Мы в этом сезоне не выигрывали дома, хотелось порадовать болельщиков. Поздравляю из с победой.

Артем Дзюба в&nbsp;матче &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Балтика&raquo;. Еще один неоднозначный матч «Локомотива». Дзюба и Пиняев соорудили три гола, но к защите снова большие вопросы

Дмитрий Баринов
РПЛ
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
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 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
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 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
6
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
7
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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Кр. Советов – Факел
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Краснодар – Спартак
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3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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