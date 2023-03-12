Баринов считает, что «Локомотиву» пойдет на пользу Дзюба с капитанской повязкой

Заслуженный артист России и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов оценил игру железнодорожников в матче с «Ахматом».

«Хорошо, что «Локомотив» выиграл. Футболисты — молодцы. Значит, в коллективе есть какие-то улучшения. Что касается капитанской повязки Дзюбы, то я не вижу претендентов, кому еще вручать ее? Пиняеву? Дзюба — самый авторитетный игрок «Локомотива». Конечно, ему нужно было отдавать повязку. Если бы он вышел с первых минут с капитанской повязкой, тогда бы все сразу завопили. Артем — уже дядька в «Локомотиве». Железнодорожникам пойдет на пользу Дзюба в роли капитана», — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

После 19 туров «Локомотив» набрал 19 очков и занимает 13-е место.