Баринов заменил Миранчука в первом тайме матча «Локомотив» — «Урал»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр пошел на раннюю замену в матче 11-го тура РПЛ против «Урала».

Полузащитник Дмитрий Баринов на 36-й минуте матча вышел на поле вместо хавбека Антона Миранчука.

Отметим, что из-за болезни Баринов успел провести только одну тренировку перед игрой.

Миранчук, когда ушел с поля, о чем-то на повышенных тонах разговаривал с партнерами по команде, сидящими на скамейке.

Отметим, что у этому моменту «Локо» уступает со счетом 0:1 и играет в меньшиснтве после удаления защитника Максима Ненахова.