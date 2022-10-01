1 октября, 19:43
Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр пошел на раннюю замену в матче 11-го тура РПЛ против «Урала».
Полузащитник Дмитрий Баринов на 36-й минуте матча вышел на поле вместо хавбека Антона Миранчука.
Отметим, что из-за болезни Баринов успел провести только одну тренировку перед игрой.
Миранчук, когда ушел с поля, о чем-то на повышенных тонах разговаривал с партнерами по команде, сидящими на скамейке.
Отметим, что у этому моменту «Локо» уступает со счетом 0:1 и играет в меньшиснтве после удаления защитника Максима Ненахова.
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Основные источники исследования