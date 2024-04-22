Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:38

Игрок «Оренбурга» Башич: «Мы расстроены результатом матча с «Зенитом»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 25-го тура РПЛ.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Единственный гол в этой встрече забил Клаудиньо.

«Мы расстроены результатом матча с «Зенитом», так как у нас были хорошие шансы взять очки. Мы могли как минимум сыграть вничью и взять одно очко. Во втором тайме мы хорошо прессинговали соперника, создали много хороших моментов, но не смогли забить. Сейчас сложный период, когда матчи идут через два дня на третий, но мы как следует подготовимся к игре против «Динамо». Сейчас нам надо идти шаг за шагом и набирать как можно больше очков в каждом матче, чтобы остаться в РПЛ», — цитирует Башича Metaratings.ru.

«Зенит» с 50 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. У «Оренбурга» 26 баллов и 12-я позиция.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
0
Читайте также
Работа арбитров в матче «Рейнджерс» — «Вашингтон» вызвала споры в соцсетях
Российская бегунья Дина Александрова выиграла марафон в Цюрихе
Российская волейболистка Михайлина умерла в возрасте 21 года
Ноль от Ови, юбилейная победа Боба и ужасный антирекорд российского вратаря
Буданов указал на погубившее перебежчика Кузьминова желание славы
Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведкатера ВСУ у Кинбурнской косы
Популярное видео
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
Кечинов: «Игра с «Ростовом» в очередной раз подтвердила, что «Спартак» — самая непредсказуемая команда»
Чернов — об ошибке Песьякова в матче со «Спартаком»: «Сергей — классный вратарь, ничего страшного не произошло»
Мацуев — о победе «Спартака» над «Ростовом»: «Картинка нравится, но сути дела не меняет — сезон для красно-белых провален»
Кафанов заявил, что «Ростов» должен продлить контракты с Медведевым и Песьяковым
Opta: «Зенит» станет чемпионом России с вероятностью в 90 процентов, шансы «Краснодара» — 9,5 процента
«Ростов» — «Спартак»: Москалев правильно наказал Осипенко пенальти и правильно не удалил его
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Мацуев — о победе «Спартака» над «Ростовом»: «Картинка нравится, но сути дела не меняет — сезон для красно-белых провален»

Чернов — об ошибке Песьякова в матче со «Спартаком»: «Сергей — классный вратарь, ничего страшного не произошло»