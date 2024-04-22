Игрок «Оренбурга» Башич: «Мы расстроены результатом матча с «Зенитом»

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 25-го тура РПЛ.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Единственный гол в этой встрече забил Клаудиньо.

«Мы расстроены результатом матча с «Зенитом», так как у нас были хорошие шансы взять очки. Мы могли как минимум сыграть вничью и взять одно очко. Во втором тайме мы хорошо прессинговали соперника, создали много хороших моментов, но не смогли забить. Сейчас сложный период, когда матчи идут через два дня на третий, но мы как следует подготовимся к игре против «Динамо». Сейчас нам надо идти шаг за шагом и набирать как можно больше очков в каждом матче, чтобы остаться в РПЛ», — цитирует Башича Metaratings.ru.

«Зенит» с 50 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. У «Оренбурга» 26 баллов и 12-я позиция.