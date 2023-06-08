Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:24

Байтуков: «Игроки «Родины» настроены совершить чудо»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Родины» Руслан Байтуков прокомментировал поражение от «Пари НН» (0:3) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.

«В первом тайме пропустили невынужденный гол. Играли мы хорошо, но не реализовали свои моменты. Голы невынужденные, ошибки тоже. В целом, эта игра была наша. Мы должны были ее выиграть. В конце тоже пропустили ненужные голы, дав сопернику больше шансов на сохранение в РПЛ. Но теперь на нас ничего не влияет. Мы будем биться на выезде, играть на победу. Мы настроены совершить чудо. У «Пари НН» есть хорошие исполнители. Но они давали играть. Я бы не сказал, что наш уровень отличается», — цитирует «Спорт День за Днем» Байтукова.

Ответная игра состоится в Нижнем Новгороде 10 июня. Начало — в 14.30 по московскому времени.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/poluzashchitnik-rodiny-baytukov-nasha-komanda-byla-by-v-verkhney-chasti-tablitsy-rpl
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Родина
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хачанов устроил знатную битву с Джоковичем. Последний из россиян покидает «Ролан Гаррос»
Ольховский: «Думаю, Медведев еще может стать первой ракеткой мира, несмотря на ранний вылет с «Ролан Гаррос»
Число отравившихся сидром в Самарской области достигло девяти
Число случаев отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Стыки «Факел» — «Енисей» и «Пари НН» — «Родина»: кто будет играть в РПЛ?
Балахнин: «Факел» выглядел сильнее «Енисея» и по делу выиграл»
Гаджиев считает закономерной победу «Факела» над «Енисеем»
Юран обыграл Парфенова в академии «Спартака»: «Родина» пропустила три мяча от «Пари НН»
Гойло — о возвращении в «Зенит»: «Готов внести свой вклад в шестой титул подряд»
Форвард «Пари НН» Кротов рассказал, сколько будет восстанавливаться после травмы в стыковом матче с «Родиной»
Парфенов прокомментировал разгромное поражение от «Пари НН»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Данилин: «Лучше у «Пари НН» была только реализация»