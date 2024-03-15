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15 марта, 14:47

Baza: Промес попал в ДТП в Дубае еще 15 января

Ана Горшкова
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Нападающий «Спартака» Квинси Промес попал в ДТП в Дубае (ОАЭ) еще 15 января, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, футболист приехал в Дубай еще до сборов красно-белых, чтобы отметить свой день рождения, а 15 января Промес попал в ДТП. Он врезался в автобус и скрылся с места аварии.

Сообщается, что через 2 дня после аварии 32-летний форвард улетел в Москву и вернулся назад уже вместе со «Спартаком». Во второй раз (29 февраля) улететь из ОАЭ Промес уже не смог.

13 марта стало известно, что форварда «Спартака» арестовали в Дубае (ОАЭ). Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.

Квинси Промес. Как работает экстрадиция из ОАЭ: в чем шансы Промеса и когда его отправят в Нидерланды?

В 2024 году суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Источник: Baza
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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