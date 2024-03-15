Соловьев: «Мне сказали, что Ивич будет следующим тренером «Спартака»

Бывший полузащитник «Торпедо» Анатолий Соловьев заявил, что Владимир Ивич сменит Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

«Кто все-таки «Спартак» может на лидирующие позиции вернуть? С волшебной палочкой никого нет, но мне сказали, что следующий будет Ивич. Его из-за переговоров со «Спартаком» уволили из «Краснодара», — приводит слова Соловьева Legalbet.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Ивич может сменить Гильермо Абаскаля в «Спартаке». 13 марта «быки» уволили сербского специалиста.

После 20 туров чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 39 очков. «Спартак» идет шестым с 31 очком.