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15 марта, 15:38

Соловьев: «Мне сказали, что Ивич будет следующим тренером «Спартака»

Владимир Ивич
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Торпедо» Анатолий Соловьев заявил, что Владимир Ивич сменит Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

«Кто все-таки «Спартак» может на лидирующие позиции вернуть? С волшебной палочкой никого нет, но мне сказали, что следующий будет Ивич. Его из-за переговоров со «Спартаком» уволили из «Краснодара», — приводит слова Соловьева Legalbet.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Ивич может сменить Гильермо Абаскаля в «Спартаке». 13 марта «быки» уволили сербского специалиста.

После 20 туров чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 39 очков. «Спартак» идет шестым с 31 очком.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Владимир Ивич
Гильермо Абаскаль
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