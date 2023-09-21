Баженов: «В матче «Спартак» — «Динамо» хочется увидеть дисциплинированный, открытый футбол»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Динамо» в рамках 9-го тура РПЛ.

«Этот один из тех матчей, который стоит особняком — дерби, две принципиальные команды, каждая хочет победить. И хочется увидеть дисциплинированный, размашистый, открытый, с голевыми моментами футбол, который понравится зрителям. И чтобы «Спартак» проявил свои лучшие качества в обороне и в командных действиях», — приводит «РБ Спорт» слова Баженова.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 23 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени. На данный момент динамовцы занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков. Красно-белые с 13 очками расположились на 6-й строчке.