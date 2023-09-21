Булыкин считает, что Изидор сумеет перезапустить карьеру в «Зените»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Вильсона Изидора.

«Думаю, Изидор сможет перезапустить карьеру в «Зените». Он сумел отличиться уже в первом для себя матче, забивать мячи он точно умеет. У него есть талант, качество — для «Зенита» это хороший трансфер. Француз принесет много пользы «Зениту». Если он сумеет выдержать уровень конкуренции в команде, то станет там одним из лучших», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

23-летний Изидор в сентябре перешел из «Локомотива» в «Зенит» на правах аренды. В матче 8-го тура РПЛ с «Рубином» (3:0) футболист забил дебютный гол за сине-бело-голубых.