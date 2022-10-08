Баженов: «С «Крыльями» «Спартаку» будет проще и легче, чем с «Нижним»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Крыльями Советов».

«Точный прогноз давать не буду, но могу сказать, что у «Спартака» было достаточно времени, чтоб подготовиться к матчу с «Крыльями». Самарцы, наверно, менее организованны в плане обороны, чем «Нижний», но у ребят более открытый футбол, поэтому «Спартаку» будет где-то даже проще и легче», — сказал Баженов корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдет 9 октября, начало в 14.00.

Москвичи после 11 туров занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 22 очка, самарцы (11 очков) идут на 11-й строчке.