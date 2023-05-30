Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:53

Белоголовцев: «Соболев подвел «Спартак». Ему нет никакого оправдания»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев считает, что нападающий Александр Соболев подвел московскую команду на финише чемпионата своей дисквалификацией.

«Конечно, Соболев сейчас подвел команду, поступил отвратительно. Ему нет никакого оправдания. Не знаю, как он дальше будет в «Спартаке». Он должен извиниться перед всеми громогласно. 4 матча дисквалификации — еще мало. Матч с ЦСКА смотрела огромная аудитория, мы привыкли, что игроки матерятся, но судьям надо жестко и на это реагировать. Это распущенность и вседозволенность этих юных миллионеров», — приводит «РБ Спорт» слова Белоголовцева.

Соболев дисквалифицирован на четыре игры за грубый жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура чемпионата России (2:1).

На данный момент «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 54 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-belogolovtsev-sobolev-podvel-spartak-e-to-raspushhennost-i-vsedozvolennost-yuny-h-millionerov/
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Марко Ройс опять не стал чемпионом. Но не надо его жалеть
Украинский спортсмен не пожал руку иранскому коллеге. Скандал на подиуме
Женщина погибла при обрушении трибуны на территории гребного канала в Ростове-на-Дону
В Саратове вынесли приговор отравившей дочь и троих внуков женщине
Путин подтвердил нанесение удара по штабу военной разведки Украины
Перевозки по Севморпути могут вырасти более чем вдвое
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: финиш чемпионата России-2022/23
Аршавин назвал главного фаворита в борьбе за серебро в РПЛ
Силкин считает, что у «Динамо» есть шансы бороться за медали с российским тренером
Мостовой: «ЦСКА — фаворит в борьбе за серебро, он выглядит предпочтительнее остальных»
Билялетдинов: «У «Спартака» 50% трансферов — неудачные»
Арендованный «Факелом» Морозов приедет на первый летний сбор «Локомотива»
Смолов уверен: чтобы свергнуть «Зенит», надо менять РПЛ. Это миф
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

СМИ: прокуратура Нидерландов предъявила Промесу обвинения в контрабанде наркотиков

Кухарчук — о вылете «Химок»: «Если бы костяк сохранился, то команда не вылетела»