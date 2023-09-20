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Сегодня, 11:57

Белоголовцев заявил, что у современного «Спартака» нет причин гордиться своей популярностью

Алина Савинова
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Актер, шоумен и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев отреагировал на слова капитана московской команды Георгий Джикии, который назвал «Спартак» самым популярным клубом России.

Раннее в комментарии «СЭ» Джикия заявил, что около 17 миллионов россиян поддерживают красно-белых.

«Эти подсчеты довольно смешные — 17, 15, 12, 10. Наверное, «Спартак» — это самая популярная команда в стране. Сколько конкретно за нее болеют людей, мне кажется, не так важно. Самое главное, что «Спартак» — самая популярная команда, так сложилась исторически. У современного «Спартака», может быть, нет причин гордиться этим, так как играет он опять не очень хорошо. Но это действительно народная команда, которая противоборствовала спортивному обществу МВД «Динамо», армейской команде ЦСКА. И другой команде, которая не имела за собой никаких покровителей, никаких подпорок не было. Поэтому народ ее и любит. И, конечно, Старостины придумали грандиозный бренд с этим гладиатором, с этой буквой «С», — цитирует Белоголовцева Metaratings.ru.

«Спартак» был основан 18 апреля 1922 года.

В текущем сезоне московская команда идет на 6-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в восьми турах. Красно-белых возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.

Источник: https://metaratings.ru/news/belogolovcev-u-sovremennogo-spartaka-net-prichin-gorditsya-svoei-populyarnostyu-286360/
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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