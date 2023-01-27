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Сегодня, 13:12

«Бешикташ» не делал «Зениту» предложений по Барриосу

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Вильмар Барриос.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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«Бешикташ» не направлял в адрес «Зенит» никаких официальных предложений по поводу возможного приобретения 29-летнего полузащитника Вильмара Барриоса, сообщили «СЭ» коллеги со стамбульской радиостанции Radyo Spor.

Контракт колумбийца с клубом из Санкт-Петербурга действует до 2026 года.

Ранее журналист Vole Ягыз Сабунчуоглу сообщил, что турецкий клуб сделал официальное предложение по покупке хавбека «Зенита» и сборной Колумбии.

В текущем сезоне футболист провел 20 матчей за сине-бело-голубых, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Барриоса в 20 миллионов евро. Игрок выступает за российскую команду с февраля 2019-го.

27 января турецкий спортивный журналист Серкан Дикме в комментарии для «СЭ» назвал маловероятным возможный трансфер Барриоса в «Бешикташ».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Вильмар Барриос
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Зенит
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