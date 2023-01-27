«Бешикташ» не делал «Зениту» предложений по Барриосу

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«Бешикташ» не направлял в адрес «Зенит» никаких официальных предложений по поводу возможного приобретения 29-летнего полузащитника Вильмара Барриоса, сообщили «СЭ» коллеги со стамбульской радиостанции Radyo Spor.
Контракт колумбийца с клубом из Санкт-Петербурга действует до 2026 года.
Ранее журналист Vole Ягыз Сабунчуоглу сообщил, что турецкий клуб сделал официальное предложение по покупке хавбека «Зенита» и сборной Колумбии.
В текущем сезоне футболист провел 20 матчей за сине-бело-голубых, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Барриоса в 20 миллионов евро. Игрок выступает за российскую команду с февраля 2019-го.
27 января турецкий спортивный журналист Серкан Дикме в комментарии для «СЭ» назвал маловероятным возможный трансфер Барриоса в «Бешикташ».
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