Безбородов ошибочно не назначил пенальти в пользу его бывшей команды — «Зенита»

На 81-й минуте матча 25-го тура чемпионата России «Зенит» — «Оренбург» (1:0) судья Владислав Безбородов после вмешательства видеоассистентов Виталия Мешкова и Алексея Амелина и изучения повторов объявил: «После просмотра нарушение не обнаружено. Продолжаем. Угловой удар».

Четырьмя минутами ранее в штрафной площади гостей произошел контакт мяча с левой рукой Данилы Прохина. Она была отставлена назад и увеличивала площадь тела. Те, кто таким образом оценивают случившееся, считают, что возникли основания для назначения пенальти. Таких мнений достаточно.

Но арбитр решил иначе, не найдя нарушения в действиях Прохина. Возможно, оценил движение руки или ее положение как естественное.

Похожий эпизод произошел 16 апреля на 31-й минуте ответного полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Балтика» (2:0). Ян Бобровский поначалу не оценил действия защитника гостей как нарушение правил, но после вмешательства Виталия Мешкова и Алексея Амелина (те же видеоарбитры, что и сегодня!) он изменил свое решение и назначил 11-метровый удар. Департамент судейства РФС поддержал ВАР и АВАР и согласился с правильностью назначения пенальти.

Напомним, что на матч с участием «Зенита» были назначены три судьи из Санкт-Петербурга: Безбородов, первый ассистент Дмитрий Ермаков и резервный Иван Абросимов. 51-летний ветеран во второй раз обслуживал игру чемпионата с участием сине-бело-голубых. Он также судил встречу «Сочи» — «Зенит» (0:2) — 7 октября прошлого года.

Безбородов родился в Ленинграде, в 1991 году выступал за «Зенит».