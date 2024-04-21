Деограсия заявил, что «Оренбург» заслуживал минимум ничью в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия подвел итоги матча против «Зенита» (0:1) в 25-м туре РПЛ.

— Эту игру можно разделить на две части, — начал Деограсия. — В начале встречи мы были готовы, что «Зенит» будет использовать высокий прессинг. Это правда, что владение мячом у соперника было 70 процентов, по-моему. Но что касается опасных моментов у наших ворот — их не было. Клаудиньо забил шикарный гол из-за пределов штрафной. А что касается второго тайма — он был полностью за нами. Мы заслуживали как минимум ничью, создавали много моментов у ворот соперника. Уезжаем расстроенными. Хотел бы поздравить «Зенит» с этой победой и хотел бы поздравить игроков своей команды за очень хорошую проделанную работу

— Вы упомянули, что во втором тайме «Оренбург» неплохо смотрелся в атаке и наиграл на гол. С чем связано то, что не получилось забить? Не раскрыли атакующий потенциал, или оборона «Зенита» оказалась крепче, чем ожидалось?

— Да, у нас были очень опасные моменты, гол забить не получилось. В некоторых эпизодах футболисты плохо били и не могли отправить мяч в ворота. Но ничего страшного. Главное, что эти моменты были. Будем дальше работать над этим

— Ваша команда при такой качественной игре занимает 12-е место в таблице. Почему вы идете так невысоко?

— Теряли очки там, где не нужно было. Где-то можно было избежать этого, но, к сожалению, мяч не залетал, когда он должен был быть в воротах. Поэтому мы теряли очки, когда можно было их зарабатывать. Самое главное, что есть моменты и качественная игра. Будем работать дальше и набирать очки в будущем, — сказал Деограсия.

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара», занимающего второе место, снова увеличился до 4-х очков.

«Оренбург» (26) остается 12-м в турнирной таблице.

В следующем матче команда Сергея Семака на своем поле примет «Рубин» в перенесенном 21-м туре РПЛ. Игра пройдет 24 апреля. «Оренбург» в этот же день дома сыграет с «Динамо».