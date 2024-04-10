Билялетдинов: «Педро надолго в «Зените» не задержится»

Бывший футболист и тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов сравнил бразильского новичка «Зенита» Педро с вингером железнодорожников Сергеем Пиняевым.

«Несомненно, что-то схожее в игре Пиняева и Педро есть. Но все-таки у Пиняева немного другой стиль игры, у него хорошая скорость, он грамотно пользуется пространством. Педро же очень хорош на коротке, у него вырисовывается ломаная линия при ведении мяча, он очень устойчивый и резкий. Биомеханика его тела позволяет ему проводить дриблинг в ограниченном пространстве, вырываться из тисков одного или двух оппонентов», — приводит Legalbet слова Билялетдинова.

При этом он считает, что Педро не задержится в «Зените» надолго.

«Видно, что в Педро есть перспектива, он еще молодой парень, задатки в нем есть. Если он сейчас продолжит расти и развивать свои навыки, то он надолго в «Зените» не задержится. Перейдет куда-нибудь в Испанию или Италию», — добавил специалист.

Педро перешел в «Зенит» в феврале 2024 года за девять миллионов евро. 18-летний футболист провел шесть матчей за петербуржцев, в которых отметился тремя голами.