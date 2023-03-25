Бизнесмен Садыгов считает ссору Тихого и Гогниева актом провокации против «Химок»

Бизнесмен Туфан Садыгов заявил «СЭ», что считает ссору защитника «Химок» Дмитрия Тихого и главного тренера Спартака Гогниева актом провокации против клуба.

10 марта сообщалось, что у Гогниева произошел конфликт с футболистами Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим, который едва не дошел до драки. 22 марта в Сети появилась аудиозапись эмоционального разговора Гогниева с игроками «Химок».

— Запись сделал работник клуба.

— На мой взгляд, это незаконно, если сделано скрытым образом и без разрешения. Думаю, руководство клуба проведет расследование с компетентными органами и выяснит, почему и зачем была сделана эта запись. Потому что это относится к информационной безопасности организации.

Любая информация, находящаяся внутри, считается собственностью клуба, ее распространение без согласия является незаконным. Юристы более компетентно разберутся в этом. Наверное, кому-то нужно создать вокруг клуба клоунаду, но точно не руководству и инвестору.

— Кому это может быть выгодно?

— Считаю, что это является актом провокации против клуба. Сотрудники службы безопасности разберутся в этом в ближайшее время.

Тихий выступает за «Химки» с февраля 2019 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 10 матчах команды во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Защитник не попадал в заявку клуба на официальные матчи с октября 2022 года.

Гогниев возглавляет «Химки» с сентября 2022 года.